Пекин, 11 февраля 2020, 02:07 — REGNUM Китай продолжит борьбу с любыми формами незаконной торговли дикими животными в рамках противодействия эпидемии нового коронавируса в стране, сообщает агентство Синьхуа.
Китай приостановил в настоящее время торговлю дикими животными по всей стране с целью сдержать распространение нового коронавируса, сообщил предстатель Государственной администрации рыночного регулирования КНР Ян Хунцань.
С 21 января по 6 февраля китайские рыночные регуляторы осуществили 1,5 млн инспекционных визитов в торговые точки. Более 3600 рынков и операторов было закрыто для исправление всевозможных нарушений. Более 16 тыс. мест разведения животных было оцеплено и изолировано.