Токио, , 01:59 — REGNUM Еще шесть случаев заражения коронавирусом нового типа выявлены на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогама в Японии, сообщает агентство Kyodo. Таким образом общее число зараженных на судне достигло 136 человек.

Сообщается, что за 10 февраля на лайнере было выявлено 66 новых случаев заражения инфекцией. Среди них 45 — граждане Японии, 11 человек — граждане США, четверо австралийцев, трое граждан Филиппин, а также один канадец, один британец и один украинец.

Как сообщало ИА REGNUM, на борту лайнера находятся 3700 человек из 50 стран, включая членов экипажа. Судно было поставлено на карантин после того, как у одного из пассажиров было выявлено заражение коронавирусом нового типа. После этого японский власти решили проверить всех, кто находится на борту судна.

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