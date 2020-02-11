Ухань, Китай, , 01:58 — REGNUM Уханьский госпиталь Тунцзи в столице китайской провинции Хубэй городе Ухане при Хуанчжунском научно-технологическом университете предоставил 800 коек для тяжело больных зараженных коронавирусом, сообщает агентство Синьхуа.

Открытые палаты госпиталя были разделены на чистые, полузараженные и зараженные зоны с разным уровнем доступа. Это сделано для эффективного разделения докторов и пациентов.

Доктора из чистой зоны должны надеть маски, защитные костюмы и прочее оборудование прежде, чем пройдя пять буферных зон с дезинфекцией, попасть в станцию медсестер и зараженную зону. Новые изоляторы начали работать с 10 февраля.