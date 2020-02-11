Женева, Швейцария, , 01:40 — REGNUM Международный форум, посвященный борьбе с коронавирусом нового типа 2019-nCoV, под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) начнет свою работу 11 февраля, заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Работа форума продлится два дня, в нем примут участие около 400 экспертов из различных стран. Главной задачей мероприятия является изучение данных о новом коронавирусе и координация усилий для борьбы с инфекций. Ожидается, что в ходе форума будет создана общая программа исследований. Со стороны России в мероприятии примут участие эксперты из Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля Национальная комиссия здравоохранения Китая отчиталась о борьбе с коронавирусом. По их данным, в провинцию Хубэй, где находится очаг эпидемии, направили 11 921 медицинского сотрудника.

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