Ухань, Китай, , 02:05 — REGNUM В китайской провинции Хубэй за сутки от коронавируса умерли 103 человека, общее число жертв достигло 974. Об этом утром 11 февраля сообщает комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

Количество инфицированных граждан в провинции за прошедшие сутки достигло 31 728 тысяч. Общее число выздоровевших в провинции достигло 2 222 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 10 февраля, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй превысило 29,6 тысяч человек, умерли от него 871 человек.

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