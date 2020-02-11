Ухань, Китай, , 01:31 — REGNUM Крупнейший китайский авиаперевозчик China Southern Airlines осуществил еще девять чартерных рейсов для того, чтобы доставить 1300 медицинских работников в провинцию Хубэй — эпицентр эпидемии нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

Четыре рейса прибыли в Ухань после обеда по местному времени 9 февраля, перевезя на борту суммарно 500 медиков из госпиталя при Медицинском университете Цзиньчжоу в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Еще пять рейсов прибыли ночью 10 февраля также из Ляонина, южной провинции Гуандун и центральной провинции Хэнань. На их борту находилось 800 врачей.

Всего же авиакомпания China Southern Airlines осуществила 39 чартерных рейсов с 24 января и перевезла более 4800 медиков и более 200 тонн медицинских грузов со всей страны в рамках кампании по борьбе с эпидемией нового коронавируса в Поднебесной.

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