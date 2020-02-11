Шанхай, Китай, , 01:25 — REGNUM Власти Шанхая объявили о введении гибких графиков работ во избежание возможного усиления распространения нового коронавируса после возобновления работы бизнес-структур, сообщает агентство Синьхуа.

Корпорации и предприятия должны создать такой график работы, который позволил бы персоналу иметь гибкие рабочие смены, сообщили в Шанхайской штаб-квартире по борьбе с коронавирусной пневмонией. Все должны быть организовано таким образом, чтобы сократить или перенести на другое время рабочие часы сотрудников. Кроме того, компании должны создать максимально благоприятные условия для работы сотрудников на дому удаленно.

Кроме того, в уведомлении штаб-квартиры говорится о необходимости увеличить количество общественного транспорта в часы пик, дабы повысить эффективность перевозки пассажиров. При этом, в транспорте должна быть усилена дезинфекция, а вентиляция должна работать исправно.