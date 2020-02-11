Пекин, , 01:19 — REGNUM Быстрорастущий авиационный сектор Китая также играет свою роль борьбе и профилактике эпидемии нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

Авиационные власти Китая активным образом управляют и координируют работу китайских авиалиний и авиационных предприятий, дабы она наилучшим образом служила целям победы над эпидемией, сообщили в Администрации гражданской авиации Китая (CAAC).

Китайские авиационные компании дают такие преимущества как быстрая и высококачественная транспортировка, а также обширный воздушный флот и авиационная инфраструктура.

В частности, авиакомпании Китая занимаются перевозкой медицинского персонала, возвратом в Китае застрявших за рубежом граждан страны и доставкой срочных грузов в регионы страны, пораженные эпидемией нового коронавируса.

По данным на 8 февраля, в общей сложности 13 китайских авиалиний осуществили 72 рейса в рамках экстренных миссий, перевезя 9500 медработников и 370 тонн поставок для поддержки Уханя в провинции Хубэй — эпицентра вспышки нового коронавируса.