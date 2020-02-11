Ухань, Китай, , 01:13 — REGNUM Власти Китая уже направили в эпицентр бушующей в стране эпидемии нового коронавируса, провинцию Хубэй, 11 921 медицинского сотрудника, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

В рамках последних отправок, более 1000 докторов и медсестер было направлено в Хубэй двумя командами из Даляня и Цзиньчжоу в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщил представитель комиссии Ми Фэн во время пресс-конференции.

Команды призваны поддерживать лечение пациентов, заболевших коронавирусом в провинции во вновь отстроенном временном госпитале «Лэйшэньшань» в хубэйском городе Ухане.

Отметим, что число заболевших новым коронавирусом в Китае перевалило за 40 тыс. человек при общем количестве смертей более 900 с момента начала эпидемии.