Женева, Швейцария, , 23:53 — REGNUM Власти Швейцарии подтвердили, что зараженный коронавирусом 2019-nCoV гражданин Великобритании путешествовал через аэропорт Женевы, 10 февраля сообщает агентство Reuters.

Британец, заразивший на французском горнолыжном курорте пятерых человек, прибыл из Лондона и возвращался в Лондон через женевский аэропорт.

В настоящий момент медики проверяют здоровье всех пассажиров самолета, на котором больной возвращался в Лондон 28 января.

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