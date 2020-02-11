Тегеран, , 08:33 — REGNUM Антинаркотическая полиция восточной иранской провинции Южный Хорасан с начала текущего иранского года (21 марта 2019 года) ликвидировала 65 банд, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. Об этом 9 февраля сообщил бригадный генерал Маджид Седжа журналистам новостного агентства Mehr News.

Начальник полиции провинции Южный Хорасан второй бригадный генерал Маджид Седжа отметил, что в провинции были изъяты 43 тонны наркотиков, что свидетельствует о 26-процентном увеличении изъятий наркотических веществ по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Он также сообщил, что с начала текущего иранского года было задержано 5000 правонарушителей, в той или иной степени связанных с оборотом наркотиков, и конфисковано 1000 автомобилей.

Четыре десятилетия Исламская Республика Иран активно борется с незаконной торговлей наркотиками, зачастую афганского происхождения. Страна тратит миллионы долларов на герметизацию своих границ и предотвращение транзита наркотиков. По имеющимся данным, только в 2018 году иранские силы провели свыше 1500 операций, изъяв 800 тонн различных видов наркотических и психотропных веществ.