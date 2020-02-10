Петропавловск-Камчатский, , 20:24 — REGNUM Телеведущая ГТРК «Камчатка» Александра Новикова расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3%. Видеозапись со смеющейся Новиковой не была показана в эфире, но каким-то образом попала в сеть интернет.

Судя по всему, во время записи новостного выпуска телеведущая рассказывает об индексации выплат федеральным льготникам на Камчатке. Новикова сообщает, что данные выплаты полагаются инвалидам, ветеранам боевых действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и другим категориям. Эта ежемесячная денежная выплата проиндексирована на 3%.

Ведущая рассказывает: в состав этой выплаты входит набор социальных услуг, стоимость которого с 1 февраля составит чуть более 1,5 тыс. рублей. Из этой суммы почти 900 рублей льготники могут потратить на приобретение лекарственных средств, 137 рублей направить на приобретение путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся — на «бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно».

Далее Новикова начинает истерически смеяться, намекая на то, что пособие на некий «бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно» в размере нескольких сотен рублей звучит очень смешно, по всей видимости, в контексте цен на авиа‑ и железнодорожные билеты.

Также Новикова отмечает, что просто «не могла сдержаться», но пыталась, и то, что рассмеялась она не в прямом эфире, а во время студийной записи.

Стоит отметить, что в сети сразу же выразили сомнение в подлинности данного ролика, так как текст ведущей составлен с явными неточностями.

Директор камчатского филиала государственного медиахолдинга ВГТРК сообщил, что они знают, кто именно слил видеоролик в сеть.

«Мы знаем, кто выложил видео, но оставим это. Это наши проблемы», — сказал он.

Также он отметил, что пока ни к кому никаких санкций и штрафов применено не было.