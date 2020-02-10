Флоренция, Италия, , 20:08 — REGNUM Двум жителям Тайваня, вернувшимся из путешествия по Италии, подтвержден диагноз «коронавирус», передает Sky в понедельник, 10 февраля.

Во время поездки по Италии заболевшие посещали Флоренцию, Пизу и Сиену. Местные власти уже поставлены в известность.

Власти Италии закрыли авиасообщение с Китаем после двух первых зафиксированных случаев коронавируса — у туристов из КНР. Впоследствии стало известно о том, что та же болезнь зафиксирована и у уроженца Италии, находившегося в Ухане в январе 2020 года.

В аэропортах страны уже проводятся проверки для всех пассажиров международных рейсов, в ближайшее время они будут проводиться и в отношении пассажиров внутренних рейсов.