Москва, , 20:16 — REGNUM В среде украинского истеблишмента национальную идентичность пытаются построить не на истории, а на преданности фашистской идеологии. Об этом 10 февраля заявил политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Комментируя отказ Украины передать в Россию прах советского разведчика Николая Кузнецова, чья могила в городе Львов неоднократно была осквернена неонацистами, эксперт заявил, что на желание уничтожить память о подвиге советских героев украинских неонацистов толкает отсутствие собственных.

«Украинская идентичность строится на фашистской идеологии. Украинские политики самоопределяются как нация не через историю, а через поддержку фашизма. Вот что страшно, и потом говорят: мы великая нация. Сегодня осквернили эту могилу, завтра осквернят другую. У Кузнецова колоссальная история, надо, чтобы ветеранские организации обратились и к США, и к Великобритании, чтобы была их позиция», — сказал Маркелов.

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