Киев, , 20:02 — REGNUM Украинские власти приняли решение о прекращении финансирования крымско-татарского телеканала ATR. Об этом в ходе эфира на официальном канале ATR в YouTube заявил заместитель генерального директора телеканала Айдер Муждабаев.

По его словам, в Госказначействе Украины состоялось совещание, в ходе которого было принято решение о том, что сумма 50 млн гривен (около двух миллионов долларов) не будет выделена на финансирование телеканала.

Муждабаев рассказал, что в качестве альтернативы телеканалу предложили проводить конкурсы на изготовление контента. Он отметил, что телеканал продолжит своё вещание «в чрезвычайном режиме» — например, в эфире будут показываться кадры с отключением от вещания телеканала ATR.

С лета 2015 года телеканал ATR начал вещать из Киева в связи с невыдачей лицензии на территории российского Крыма.