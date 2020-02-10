Рим, , 20:00 — REGNUM Вслед за пассажирами международных рейсов проверки на коронавирус в аэропортах Италии будут проходить и пассажиры внутренних рейсов, соответствующее решение было принято властями страны в понедельник, 10 февраля.

Первые проверки коснутся тех, кто прибывает в другие города страны из основного аэропорта Италии — римского «Фьюмичино».

Новые меры призваны упредить распространение коронавируса в стране.

Власти Италии закрыли авиасообщение с Китаем после двух первых зафиксированных случаев коронавируса — у туристов из КНР. Впоследствии стало известно о том, что та же болезнь зафиксирована и у уроженца Италии, находившегося в Ухане в январе 2020 года.