Пекин, , 19:50 — REGNUM Врачи КНР каждый день ведут борьбу с коронавирусом. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин, слова которого цитирует пресс-служба Госсовета Китая.

«Мы должны заботиться о многочисленных медицинских сотрудниках, они непрерывно, днём и ночью, ведут жестокую битву, трудятся изо всех сил», — сказал Си Цзиньпин.

Лидер КНР также напомнил, что некоторые врачи даже заразились коронавирусом и впоследствии скончались.

Он призвал парткомы и местные правительства оказывать помощь и поддерживать медицинских работников.

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