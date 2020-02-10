Пекин, 10 февраля 2020, 19:50 — REGNUM Врачи КНР каждый день ведут борьбу с коронавирусом. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин, слова которого цитирует пресс-служба Госсовета Китая.
«Мы должны заботиться о многочисленных медицинских сотрудниках, они непрерывно, днём и ночью, ведут жестокую битву, трудятся изо всех сил», — сказал Си Цзиньпин.
Лидер КНР также напомнил, что некоторые врачи даже заразились коронавирусом и впоследствии скончались.
Он призвал парткомы и местные правительства оказывать помощь и поддерживать медицинских работников.
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