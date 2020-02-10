Рим, , 19:44 — REGNUM Министры правительства Италии по итогам специального совещания в понедельник, 10 февраля, выразили солидарность властям КНР в связи с эпидемией коронавируса.

Одновременно с этим министры подтвердили все ранее принятые решения, включая запрет на авиасообщение с КНР, а также заявили о начале работы над разработкой механизмов более эффективной защиты сограждан, с одной стороны, и минимизации потерь национальной экономики из-за последствий коронавируса, с другой.

Власти Италии закрыли авиасообщение с Китаем после двух первых зафиксированных случаев коронавируса — у туристов из КНР. Впоследствие стало известно о том, что та же болезнь зафиксирована и у уроженца Италии, находившегося в Ухане в январе 2020 года.