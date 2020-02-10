Москва, , 19:41 — REGNUM Прокуратура просит назначить 16 лет колонии строгого режима обвиняемому во взяточничестве бывшему главе столичного управления СКР генералу Александру Дрыманову. Об этом сообщает информационное агентство РАПСИ.

Ранее прокуратура уже попросила Мосгорсуд приговорить к лишению свободы двух других фигурантов дела: полковника Алексея Крамаренко к 14 годам колонии строгого режима и полковника Михаила Максименко — к 17 годам колонии строгого режима. Дела двух других фигурантов Дениса Никандрова и Александра Ламонова вынесли в отдельное производство.

Всем пятерым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки, совершенные в особо крупном размере»).

По версии следствия, подсудимые получили взятку в размере одного миллиона долларов за изменение меры пресечения приближенному вора в законе Захария Калашова.

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