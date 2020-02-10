Москва, , 19:22 — REGNUM Скандал, связанный с отказом Украины выдать останки советского разведчика Николая Кузнецова, как и другие проявления русофобии на западе этой страны, инициирован Польшей. Об этом 10 февраля заявил украинский общественник Юрий Кот в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Это лишний раз подтверждает, что мы с ними не воюем, а они с нами ведут войну. Войну с историей, с прахом наших дедов. И то что мэр Львова Андрей Садовой себя так ведет, достаточно удивительно, наверняка его дед тоже воевал и, может, пересекался на фронте с самим Кузнецовым», — сказал эксперт.

Суть же отказа выдавать прах советского разведчика, несмотря на решение суда, участник телепередачи объяснил тем, что местные власти действуют в угоду «западным партнёрам». По мнению общественника, Садовой выполняет политический заказ Польши, которая желает развивать русофобские настроения на западе Украины, чтобы в конечном итоге в той или иной форме присоединить их к себе.

«Меня в этом ситуации поражает другое, я сам украинец, и меня удивляет, что мы, внуки и потомки этих людей, позволяем изгаляться над их прахом», — заявил Кот.

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