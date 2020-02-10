Женева, Швейцария, , 18:50 — REGNUM На сегодняшний день тенденция к заражению коронавирусом людьми, не посещавшими КНР, вызывает опасение. Об этом в своём аккаунте в Twitter написал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«То, что мы наблюдаем сейчас, может быть лишь верхушкой айсберга», — написал он.

Специалист отметил, что распространение вируса по всему миру замедляется, однако оно может и ускориться.

Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.