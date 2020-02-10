Вильнюс, , 18:35 — REGNUM На прошедшей неделе, 3−9 февраля, по данным литовского центра общественного здоровья при минздраве Литвы, уровень заболеваемости гриппом по всей стране составлял 85,4 случаев на 100 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Эпидемия в Литве объявляется после преодоления барьера в 100 случаев на 100 тыс. человек.

В последнюю неделю января он был равен 82,2 случаям на 100 тыс. человек. Всего за первую неделю февраля в Литве заболело 1474 человек. В больницах из-за гриппа лечили 119 человек, 88 из которых дети.