Душанбе, , 18:16 — REGNUM Азиатский банк развития в скором времени планирует начать в Таджикистане новый проект, предусматривающий полную модернизацию оборудования, установленного на Усойском завале и предназначенного для ежедневного наблюдения за Сарезским озером, на общую сумму 1,6 млн долларов.

Как сообщил глава комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана (КЧС) Рустам Назарзода, согласно проекту будет расширена система раннего оповещения населения в случае, если произойдет прорыв плотины.

Часть проектного финансирования будет направлена на улучшение жизни сотрудников КЧС, которые круглосуточно дежурят в районе Сарезского озера.

Однако основная часть денежных средств будет направлена на замену оборудования.

Помимо всего вышеперечисленного в распоряжение сотрудников КЧС Таджикистана до конца 2020 года от АБР поступит оборудование для изучения ледников, градобойные устройства.

Назарзода отметил, что «в общей сложности КЧС в течение текущего года получит технические средства от АБР в размере 10 млн долл.».

Напомним, что Сарезское озеро расположено в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана на высоте 3 255 метров над уровнем моря. Объём воды в озере составляет свыше 17 кубических километров, глубина — порядка 500 метров, длина озера — около 70 км. Озеро образовалось в 1911 году в результате обрушения породы, создавшей плотину, которая перекрыла течение реки Бартанг. Водоём называют спящим драконом, поскольку в случае прорыва плотины естественного происхождения, разрушительный поток воды пронесётся, по некоторым оценкам, вплоть до Аральского моря.

В 2000 году Всемирный банк запустил международный проект. В результате на озере появились системы раннего оповещения населения и мониторинга, круглосуточный наблюдательный пункт.

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