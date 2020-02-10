Москва, , 18:05 — REGNUM Несмотря на заражение 66 пассажиров лайнера Diamond Princess коронавирусом, настроение на борту остаётся позитивным. Об этом сообщил пассажир лайнера, гражданин РФ Аркадий Булгатов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

«Настроение у корабля и у пассажиров в целом чувствуется вполне позитивным и … в хорошем настроении пассажиры. Мы максимально в позитиве», — сказал гражданин РФ.

Булгатов отметил, что ни у него, ни у других граждан России, насколько он знает, заражением вирусом не подтвердилось. Также до пассажиров не доводили информацию о продлении карантина.

«Физически и морально я нехватки чего-то не чувствую. Нам стали давать больше воды. Вместо двух литров стали давать четыре литра воды, нам стали давать более профессиональные маски с респиратором», — сообщил Булгатов.

Круизный лайнер стоит на карантине в японском порту Йокогама.

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