Подгорица, , 17:33 — REGNUM В Черногории 12 февраля вступят в силу поправки к закон о безопасности дорожного движения.

Они предусматривают увеличение размеров всех существующих штрафов, а также вводят тюремное заключение за особо тяжелые нарушения правил дорожного движения.

Лишение свободы от 15 до 60 суток предусмотрено за езду в состоянии сильного алкогольного опьянения (от 2 промилле), наркотического опьянения, за превышение скорости на 70кч/ч выше предельно допустимой в населенных пунктах, за отказ остановиться по требованию знака или дорожного инспектора, а также за отказ пройти тест на алкогольное или наркотическое опьянение.