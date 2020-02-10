Москва, , 17:28 — REGNUM Российская сторона эвакуировала всех граждан РФ, желающих покинуть китайскую провинцию Хубэй. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

«Всех, кто выразил желание покинуть провинцию Хубэй, мы вывезли», — сказал Моргулов.

По его словам, на тему эвакуации посольство РФ опросило всех граждан РФ, с кем удалось выйти на связь и кто сам вышел на связь с российскими дипломатами.

При этом Моргулов подчеркнул, что планы по эвакуации посольства РФ в Пекине отсутствуют.