Вильнюс, , 17:25 — REGNUM Каждый второй совершеннолетний житель Литвы в детском возрасте сталкивался с негативным опытом из-за злоупотребления своими родителями алкоголя. Об этом сегодня, 10 февраля, на созванной в парламенте Литвы пресс-конференции «Выросшие дети алкоголиков», заявили литовские наркологи, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Мероприятие приурочили к отмечаемой в Литве в шестой раз «Недели детей алкоголиков».

Согласно статистике, представленной сотрудниками департамента контроля за наркотиками, табаком и алкоголем, 9 из 10 детей, которые сегодня воспитываются в литовских приютах, из семей алкоголиков.

В таких семьях риск детского суицида в три раза выше, чем в среднем по стране, в пять раз больше число различных заболеваний и в 4 раза выше вероятность, что сам ребёнок также начинает потреблять алкоголь.