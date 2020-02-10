Тбилиси, , 17:24 — REGNUM

Посол Китая в Грузии Ли Ян заявляет, что в результате принятых Китаем усиленных превенционных мер эпидемия коронавируса идет на спад. Как заявила посол на пресс-конференции 10 февраля, последние шесть дней в стране, за пределами провинции Хубэй, где впервые произошла вспышка этого вируса, тенденция выявления новых случаев заболевания уменьшается. А четвертый день подряд ни в одной другой стране или регионе ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом не выявлено.

«По данным Национального комитета здравоохранения Китая, на 9 февраля подтверждено 35 982 случая коронавируса, из них 3281 случай выздоровления и 908 летальных случаев. Число возможных случаев заболевания составляет 23 589, а число близких контактов — 399 497», — сообщила посол статистические данные из Китая.

По ее словам, последние два дня число выздоровлений значительно превышает количество летальных случаев.

Посол заявила, что в Китае приняты чрезвычайные меры превенции и контроля, согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, и отметила, что некоторые страны ввели слишком жесткие меры и ограничения на сообщение и торговлю с Китаем, которые идут вразрез с рекомендациями ВОЗ.

«Всемирная организация здравоохранения против введения ограничений в сферах туризма, торговли с Китаем и других сферах», — сообщила она.

Ли Ян напомнила, что правительство Грузии в рамках таких мероприятий приостановило прямое авиасообщение с Китаем и ввело запрет на импорт живых животных из Китая. Она выразила надежду, что в Грузии учтут рекомендации ВОЗ и восстановят режим обычной торговли и сообщения с Китаем.

Она также сообщила, что в Китае идет активная работа над созданием вакцины против коронавируса, к которой привлечена группа специалистов.