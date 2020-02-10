Тбилиси, 10 февраля 2020, 17:24 — REGNUM
Посол Китая в Грузии Ли Ян заявляет, что в результате принятых Китаем усиленных превенционных мер эпидемия коронавируса идет на спад. Как заявила посол на пресс-конференции 10 февраля, последние шесть дней в стране, за пределами провинции Хубэй, где впервые произошла вспышка этого вируса, тенденция выявления новых случаев заболевания уменьшается. А четвертый день подряд ни в одной другой стране или регионе ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом не выявлено.
По ее словам, последние два дня число выздоровлений значительно превышает количество летальных случаев.
Посол заявила, что в Китае приняты чрезвычайные меры превенции и контроля, согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, и отметила, что некоторые страны ввели слишком жесткие меры и ограничения на сообщение и торговлю с Китаем, которые идут вразрез с рекомендациями ВОЗ.
Ли Ян напомнила, что правительство Грузии в рамках таких мероприятий приостановило прямое авиасообщение с Китаем и ввело запрет на импорт живых животных из Китая. Она выразила надежду, что в Грузии учтут рекомендации ВОЗ и восстановят режим обычной торговли и сообщения с Китаем.
Она также сообщила, что в Китае идет активная работа над созданием вакцины против коронавируса, к которой привлечена группа специалистов.