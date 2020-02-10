Москва, , 17:22 — REGNUM На сегодняшний день наблюдается снижение темпа прироста заболеваемости коронавирусом, однако к этим данным нужно относиться сдержанно. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Темп прироста, безусловно, снижается, но и мы и наши коллеги в Китае пока очень сдержанно относимся к этим данным», — сказала Попова.

Она подчеркнула, что большого оптимизма не испытывают ни Россия, ни Китай. Попова считает, что главной задачей является дальнейшее нераспространение коронавируса.