Нур-Султан, , 17:12 — REGNUM Главу администрации Джамбульской области Казахстана Аскара Мырзахметова освободил от занимаемой должности президент республики Касым-Жомарт Токаев после произошедших в регионе массовых беспорядков. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба главы государства.

В сообщении пресс-службы сказано, что Мырзахметов Аскар Исабекович освобожден от должности акима (главы администрации) Джамбульской области согласно поданному заявлению.

Кроме того, Токаев распорядился уволить заместителя главы Джамбульской области по социальным вопросам Сулушаш Курманбекову и главы Кордайского района Болатбека Байтоле. Оба чиновника будут уволены с формулировкой «за серьёзные упущения в работе».

Также глава Казахстана дал поручение руководителю МВД Ерлану Тургумбаеву уволить начальника департамента полиции Джамбульской области и начальника отдела полиции Кордайского района.

Напомним, в результате массовых беспорядков в Кордайском районе Джамбульской области погибли десять человек, ранения разной степени тяжести получили 40 человек.