Санкт-Петербург, , 17:14 — REGNUM В связи с распространением нового типа коронавируса студентам из КНР, которые покидали Россию на новогодние праздники, в том числе обучающимся в вузах Петербурга, продлили зимние каникулы до марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в комитете по науке и высшей школе администрации Санкт-Петербурга.

Как отметили в комитете, студенты, что не покидали Россию на время праздников, продолжают учиться в петербургских учебных заведениях, однако граждан Китая, которые уезжали к родным на родину, попросили воздержаться от возвращения.

«До 2 марта мы продлеваем каникулы для студентов-иностранцев. На сегодняшний день это те меры, которые предпринимают вузы, но в случае возникновения ситуации — повышение температуры или появления каких-то симптомов, они, конечно, связываются с больницами, вызывают «скорую» и так далее. Пока никакой критичной ситуации, из-за которой стоило бы переживать, нет», — пояснили в комитете.

По данным Смольного, в 2018—2019 году в Петербурге обучалось 5,5 тысяч студентов из КНР.

Число подверженных заболевших коронавирусной инфекцией в Китае на утро 10 февраля составляет 40 235 случаев. Еще более 300 случаев отмечено в других странах. 910 заболевших умерли, выздоровели — 3 283 человека.