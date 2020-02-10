Минск, , 16:54 — REGNUM Как минимум 30% контента на телевидении в Белоруссии должен составлять отечественный контент, заявил 10 февраля министр информации этой страны Александр Карлюкевич, сообщает БЕЛТА.

Такая задача должна быть выполнена к концу этого года. Для этого, отмечает белорусский министр, нужно больше своей информационной продукции — «проектов, которые будут востребованы зрителями».

Карлюкевич «Особое внимание уделить изучению зрительской аудитории, выделять предпочтения, учитывать возрастные и гендерные особенности потребителей».

Напомним, «белорусизация» телевидения в Белоруссии идёт не первый год. Год назад глава администрации белорусского президента Наталья Кочанова заявила, что перед телеканалами поставлена задача — 30% содержания их программ должно быть на белорусском языке.

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