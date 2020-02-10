Рига, , 16:30 — REGNUM Сотрудники Управления налоговой и таможенной полиции при Службе государственных доходов (СГД) Латвии инициировали возбуждение очередного уголовного дела о неуплате налогов в отношении рижского автосервиса. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, в рамках объявленной ещё в прошлом году кампании по борьбе с зарплатами в конвертах в одном из автосервисов правоохранители констатировали «неуплату социального налога». По версии следствия, государству был нанесён ущерб в размере 138 000 евро.

Отмечается, что в ходе серии обысков были найдены и изъяты наличные средства, кассовая и другая отчетности, компьютеры. Стражи порядка уже задержали двух человек, к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Наложен арест на капитал компании и автомобили.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по второй части статьи 218 Уголовного кодекса (УК) Латвии («Уклонение от уплаты налогов»), а также по части первой статьи 217 («Оплата труда ненадлежащим образом»).