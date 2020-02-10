Вашингтон, , 16:29 — REGNUM Пользователи компьютеров с операционной системой Windows 7 массово столкнулись со сбоем, не позволяющим выключить устройство. Об этом сообщает 10 февраля портал ZDNet.

По информации издания, у ряда пользователей при попытке выключить или перезагрузить систему возникало всплывающее окно с сообщением: «У вас нет прав на выключение этого компьютера».

В компании Microsoft пока официально не прокомментировали данную информацию.

Напомним, ранее Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 7 с 14 января 2020 года. В этот день было выпущено обновление, которое должно было стать финальным, однако после его установки у ряда пользователей возникли проблемы с фоновым изображением рабочего стола. Для исправления этой ошибки 7 февраля компания выпустила ещё одно обновление.