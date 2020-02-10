Душанбе, , 16:14 — REGNUM Чартерный рейс таджикистанской авиакомпании «Сомон Эйр» отправился сегодня, 10 февраля, в Ухань для эвакуации таджикских граждан, сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

Кроме того, самолёт доставит в Ухань гуманитарный груз, содержащий медицинские принадлежности, от имени правительства Таджикистана. Отмечается, что рейс сопровождают медицинские работники и специалисты Комитета по ЧС и ГО.

По данным на 9 февраля, в Ухане находятся 54 таджикистанца.

«Призываем наших граждан сохранять спокойствие, соблюдать правила страны пребывания и необходимые меры по профилактике заболевания», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что доставку гуманитарного груза и эвакуацию таджикистанцев обеспечит спецрейс китайского грузового самолёта. По прибытии в Таджикистан, все эвакуированные граждане, а также лица, сопровождавшие рейс, будут доставлены в отдельную карантинную зону на 14 дней.