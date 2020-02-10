Токио, , 16:09 — REGNUM Разработчики из Platinum Games добавили несколько новых «целей» в свою краудфандинговую кампанию по сбору средств на создание ремастера игры The Wonderful 101. Об этом 9 февраля сообщил портал PCGamesN.

Если разработчикам удастся собрать $1,75 млн, то вкладчики получат ремикс-версию саундтреков из игры. При отметке в $2 млн — второй дополнительный уровень, рассказывающий о приключениях юного супергероя Луки.

Напомним, оригинальная игра The Wonderful 101 вышла в 2013 году для консоли Wii U. Релиз ремастера должен состояться в апреле 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики System Shock 3 покинули проект