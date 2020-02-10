Париж, , 16:04 — REGNUM Европейское агентство по окружающей среде подготовило тревожные климатические прогнозы на следующие пятьдесят лет, передает BFM TV.

В частности, исследования дают представление о метеорологических условиях, которые Франция может испытать в 2070 году, и их воздействии на территорию страны.

По данным исследования, если ничего не предпринять, то через 50 лет юго-запад Франции будет страдать от засухи, а другие регионы будут подвержены действию мощного всплеска сильных гроз и наводнений.

По мнению авторов прогнозов Европейского агентства по охране окружающей среды, угроза лесных пожаров возрастет, увеличившись на 40%.

Как сообщало ИА REGNUM, метеорологическая служба Франции отметила аномально высокие температуры, приближающиеся к 28 °C в некоторых департаментах на юге страны.

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