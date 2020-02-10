Сеул, 10 февраля 2020, 16:01 — REGNUM В специальном выпуске южнокорейской телепередачи «Встреча с тобой» мать смогла снова увидеть свою погибшую семилетнюю дочь при помощи технологий виртуальной реальности. Об этом 9 февраля сообщило игровое издание Kotaku.
Авторы шоу создали модель девочки, умеющую говорить и взаимодействовать с окружением. Её мать надела шлем виртуальной реальности и провела несколько минут наедине с дочкой: общаясь, играя и укладывая её спать.
Сообщается, что участнице шоу также предоставили сенсорные перчатки, чтобы иметь возможность дотрагиваться до различных объектов в симуляции. Встреча заняла около десяти минут.
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