Сеул, , 16:01 — REGNUM В специальном выпуске южнокорейской телепередачи «Встреча с тобой» мать смогла снова увидеть свою погибшую семилетнюю дочь при помощи технологий виртуальной реальности. Об этом 9 февраля сообщило игровое издание Kotaku.

Авторы шоу создали модель девочки, умеющую говорить и взаимодействовать с окружением. Её мать надела шлем виртуальной реальности и провела несколько минут наедине с дочкой: общаясь, играя и укладывая её спать.

Сообщается, что участнице шоу также предоставили сенсорные перчатки, чтобы иметь возможность дотрагиваться до различных объектов в симуляции. Встреча заняла около десяти минут.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: на фестивале Sundance представили необычный VR-проект «Дышать»