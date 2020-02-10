Москва, , 16:01 — REGNUM Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года будет более масштабный, чем годом ранее и продлится 1,5 часа. Об этом 10 февраля заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании по подготовке и проведению парада.

Министр отметил, что главными гостями праздника станут ветераны Великой Отечественной войны, для которых подготовлена специальная программа на четыре дня. Кроме того, на парад прибудет большое число представителей зарубежных делегаций, добавил Шойгу.

Напомним, 9 мая 2019 года парад Победы на Красной площади продлился около одного часа.

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