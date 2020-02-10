Петрозаводск, , 16:02 — REGNUM Ветер с сильными порывами и гололедица ждут жителей Республики Карелия во вторник, 11 февраля. Об этом сообщает Карельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно ежедневному прогнозу, во второй рабочий день текущей недели жителей республики ждёт облачная погода с небольшими, местами умеренными, осадками в виде мокрого снега и дождя. Также ожидает юго-западный, южный ветер.

Температура воздуха в течение дня и ночью будет варьироваться от минус 2 до плюс 3 градусов.

«На дорогах местами гололедица», — предупреждают синоптики.

В Петрозаводске ртутный столбик будет показывать минус 1 — плюс 1 градус. Утром ожидается усиление ветра с сильными порывами.