Уфа, , 16:04 — REGNUM Движение транспорта на участке переулка Школьный в Уфе стало односторонним. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомствам, одностороннее движение транспорта организовано на участке переулка Школьный от пересечения с улицей Малая Луговая до остановки общественного транспорта «Школьная».

Помимо этого, на данном участке ограничено движение грузовых автомобилей. В настоящее время дорожные службы завершили установку соответствующих дорожных знаков.

Отмечается, что данное решение было принято по результатам многочисленных обращений граждан.

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