Москва, , 15:52 — REGNUM За публикуемой в соцсетях информацией с якобы готовыми заданиями из Всероссийской олимпиады школьников стоит мошенничество. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Слухи об «утечках заданий» распространяются в соцсетях во время региональных этапов олимпиад ежегодно. По каждому подобному случаю проводятся проверки. Как показывает практика, большая часть так называемых «утечек» не более чем попытки мошенников заработать на желаниях некоторых участников олимпиад обойти законные процедуры интеллектуальных соревнований», — отметили в ведомстве.

Представители Минпросвещения предостерегли участников олимпиад от действий, «которые могут иметь для них плачевные последствия», а также не идти на поводу у преступников.

Отмечается также, что для защиты от утечек информации во время проведения олимпиад на всей территории страны по распоряжению Министерства просвещения применяется один временной регламент: «Пока последние участники не начнут выполнять задания (в Калининграде), первые приступившие к решению олимпиадных заданий не могут покинуть место проведения олимпиады (на Дальнем Востоке)».

В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время Министерство разрабатывает новый порядок проведения ВСОШ. В нём будут прописаны меры, которые усилят защиту заданий, а также нормативно закреплена персональная ответственность организаторов за чистоту проведения олимпиады на каждом этапе. Новые меры, резюмировали, в Минпросвещения, позволят исключить любую возможность утечек заданий.