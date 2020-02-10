Бостон, США, 10 февраля 2020, 15:52 — REGNUM Команда разработчиков игры System Shock 3 была распущена. Об этом 9 февраля сообщил портал VGC.
В последние пять месяцев студию OtherSide Entertainment покинули все ключевые разработчики. Вероятно, релиз игры так и не состоится.
Напомним, System Shock 3 должна была стать полноценным сюжетным продолжением оригинальной франшизы. В 2019 году права на выпуск игры перешли к американской студии OtherSide Entertainment.
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