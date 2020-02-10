Токио, , 15:46 — REGNUM Ритм-игра Space Channel 5 получит версию для устройств виртуальной реальности. Об этом 10 февраля сообщает портал PCGamer.

В Space Channel 5 игроки будут сражаться с инопланетянами при помощи танцев. Проект выйдет на устройстве PlayStation VR 25 февраля 2020 года.

Напомним, оригинальная Space Channel 5 вышла в 1999 году. Изначально её релиз состоялся на Dreamcast, а позже игру портировали на PlayStation 2 и Game Boy Advance.

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