Самара, , 15:48 — REGNUM Новый очаг африканской чумы свиней обнаружен на территории Самарской области. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, новый очаг африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен в селе Новый Буян Красноярского района.

На территории села погибли пять диких кабанов, которые содержались в неволе. Лабораторные анализы показали, что у всех пяти животных был обнаружен ДНК вируса АЧС.

В настоящий момент сотрудники областного Россельхознадзора купируют и ликвидируют эпизоотический очаг.

Губернатору Самарской области было направлено представление о наложении ограничительных мероприятий в этом районе.

Сообщается, что в настоящее время ситуация находится под контролем.

Отмечается, что Красноярский район стал вторым районом в регионе, где в текущем году была зафиксирована африканская чума свиней. Так, в начале 2020 года от этого заболевания погибли шесть диких кабанов на территории охотхозяйства в Кошкинском районе. Всё поголовье свиней в этом районе было ликвидировано.

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