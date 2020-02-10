Бишкек, , 15:42 — REGNUM Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали мужчину 1985 года рождения по подозрению в вербовке в ряды террористической организации, сообщили 10 февраля в пресс-службе ГКНБ.

Подозреваемый был задержан 5 февраля во время оперативно-разыскных мероприятий. По данным спецслужб, мужчина переправлял граждан Киргизии и других стран Туркестана в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов.

Задержанный водворен в следственный изолятор ГКНБ. Начато досудебное расследование по ст. 395 УК КР («Наемничество»).

Отметим, санкция по ст. 395 УК КР предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет.