Токио, , 15:39 — REGNUM Студия Kojima Productions начала сбор средств на помощь в борьбе с лесными пожарами в Австралии. Об этом разработчики сообщили на своей странице в Twitter 10 февраля.

https://twitter.com/KojiPro2015_EN/status/1226779556654153728

Сбор средств завершится 29 февраля 2020 года. Все деньги, полученные от покупок в фирменном магазине Kojima Productions, пойдут в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSPCA).

Напомним, Kojima Productions — это японская студия-разработчик игр, основанная популярным геймдизайнером Хидео Кодзимой. Свою первую игру Death Stranding компания выпустила 8 ноября 2019 года.

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