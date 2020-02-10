Москва, , 15:39 — REGNUM Перепись населения РФ в 2020 году не коснется жителей Донбасса, заявил 10 февраля замглавы Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Смелов.

«Жители Донбасса живут там, могут иметь гражданство РФ, но в численности постоянного населения они не будут учтены», — сказал он на круглом столе в Госдуме.

По его словам, цель переписи заключается в том, чтобы посчитать постоянное население страны, если «человек является гражданином РФ и живет в Ницце постоянно, а сюда приезжает навестить бабушку, то в переписи он учитываться не будет».

Как сообщало ИА REGNUM, перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года, а в отдалённых регионах она начнётся 1 апреля и закончится 20 декабря. Всего на инициативу выделено 30 млрд рублей. Ответственным за перепись назначен Росстат. Как ожидается, предварительные итоги переписи станут известны весной 2021 года, окончательные — в 2022 году.