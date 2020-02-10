Москва, , 15:38 — REGNUM

Участников Великой Отечественной войны, проживающих в странах Прибалтики, нужно поддержать не только дополнительными выплатами ко Дню Победы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 10 февраля, комментируя высказывания Татьяны Голиковой.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что выплаты к юбилею Победы в Великой Отечественной войне получат в том числе и ветераны в странах Прибалтики. Специального заявления для получения выплаты подавать будет не нужно.

«Само собой разумеется, что участники Великой Отечественной войны, проживающие в прибалтийских государствах, должны получить полагающуюся к Дню Победы выплату, но этого, на мой взгляд, мало. Они находятся во враждебном окружении, лишены многого из того, что имеют ветераны в России, не могут даже свои награды носить… Я бы предложил поддержать их какими-то дополнительными жестами.

Важно помнить, что выходцы из Латвийской, Литовской и Эстонской ССР героически воевали на фронтах Великой Отечественной войны, причём не только в соответствующих национальных соединениях. Если же говорить именно о них, о латышском и эстонском корпусах и литовской дивизии Красной Армии, то это своя героическая история.

Латышское соединение, уже в октябре 1942 ставшее гвардейским, приняло боевое крещение в декабре 1941 года под Наро-Фоминском. Оно воевало под Старой Руссой, Великими Луками, Пустошкой, Резекне, Даугавпилсом, освобождало Ригу и Курземский край. 17 368 его воинов были награждены боевыми орденами и медалями, а трое стали Героями Советского Союза.

Литовская дивизия прошла с боями из-под Орла через Курскую дугу и Полоцк до Вильнюса, Шяуляя и Клайпеды. 13 764 воина дивизии получили боевые ордена и медали, 12 были удостоены звания Героя Советского Союза.

Эстонский стрелковый корпус героически воевал уже летом 1941 года, понес очень большие потери и вновь вступил в бой только осенью 1942 года под Великими Луками. Потом он воевал под Невелем, Новосокольниками, Нарвой, освобождал Таллин и о. Сааремаа, участвовал в боях против Курляндской группировки и в конце войны получил звание гвардейского. 20 042 воина корпуса были награждены орденами и медалями, а пятеро стали Героями Советского Союза.

Подробно прочитать обо всём этом можно в книге Андрея Петренко «Прибалтика против фашизма».

Сегодня местные реваншистские правительства в Латвии, Литве и Эстонии пытаются закрыть для молодёжи эту важную страницу истории. Тем самым они лишают латышей, литовцев и эстонцев их истинной национальной памяти: ведь именно бойцы этих соединений Красной Армии не только защитили будущее своих народов, но и спасли их честь и достоинство в величайшей и тяжелейшей катастрофе XX века! Память, однако, жива, и долг нашей страны её всячески поддерживать», — отметил Михаил Демурин.