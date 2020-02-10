Москва, , 15:38 — REGNUM В России имеет место тенденция по увеличению долгосрочных инвестиций в экономику. Об этом сообщается в специальном отчёте на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

По данным аналитиков Банка России, кредитование банками юридических лиц по плавающим процентным ставкам получает всё большее распространение. Это в свою очередь способствует снижению уязвимости банковского сектора РФ к процентному риску.

Эти обстоятельства привели к тенденции увеличения объёма длинных денег в экономике на фоне снижения неопределенности относительно денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

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